Surge nuevo video del jugador que disparó después de un partido en Cobán

El jugador armado amenaza a su contrincante tras perder el partido de fútbol.

Un video revela detalles del enfrentamiento ocurrido entre dos jugadores rivales en Cobán.

Un jugador del equipo rival fue agredido tras los disparos al suelo. (Imagen: captura de pantalla/ Nuestro Diario)

En las imágenes se observa cómo, tras una discusión, uno de los involucrados, vestido con camisola negra y perteneciente al equipo que perdió el encuentro, se dirige a su vehículo y regresa portando un arma de fuego, con la que amenaza a su oponente.

Según testigos el integrante del equipo perdedor empezó a disparar y luego pateo a un integrante del equipo rival. (Imagen: captura de pantalla/ Nuestro Diario)

El video también capta el momento en que el jugador armado lanza una patada contra su contrincante mientras sostiene el arma.

Algunos testigos optan por retirarse del lugar al notar la tensión en el lugar.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre alguna captura tras este percance.

El incidente ocurrió la tarde del domingo 10 de agosto y fue registrado en video por personas que se encontraban en el lugar.