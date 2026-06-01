Comunicaciones homenajeará a José Manuel Contreras con un partido especial

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La carrera de José Manuel Contreras como futbolista profesional tendrá su capítulo final con un partido de homenaje organizado por Comunicaciones, club en el que forjó gran parte de su legado y se consolidó como uno de los máximos ídolos de la institución.

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El encuentro de despedida se disputará el 17 de julio a las 8:00 p. m. en el estadio Cementos Progreso, donde los aficionados podrán acompañar al "Moyo" en una noche especial dedicada a reconocer su trayectoria y aporte al fútbol guatemalteco.

La dirigencia crema ya puso a la venta las entradas a través de su página oficial. Los boletos tienen un costo de Q200 en palco, Q150 en tribuna, Q100 en preferencia y Q50 en general.

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Según informó el club, el partido reunirá a figuras históricas de Comunicaciones, que se medirán a un equipo denominado "Amigos del Moyo", integrado por excompañeros y personas cercanas que marcaron distintas etapas de la carrera del exseleccionado nacional.

Contreras anunció su retiro el 1 de mayo, poniendo fin a una trayectoria de más de dos décadas en la máxima categoría. El mediocampista se despide con cerca de 600 partidos disputados y 83 goles anotados.

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Su palmarés incluye 12 títulos de Liga Nacional (diez con Comunicaciones y dos con Antigua), además de la Liga Concacaf conquistada en 2021 con el conjunto albo.