"Los Calavera": jueza Carol Berganza seguirá conociendo el caso

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La juez Carol Berganza, titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, continuará conociendo el caso conocido como "Los Calavera", luego de que se rechazara una acción en su contra.

La Sala Primera de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio declaró sin lugar la recusación planteada contra la jueza Carol Berganza, del Juzgado Primero de Mayor Riesgo C, que buscaba separarla del caso Los Calavera.

Según lo señalado por la Sala, el abogado interponente de la recusación Otto René Marroquín, aunque cuestiona enamistad con la juzgadora no hace ver las razones de ella, ni mucho menos presenta prueba de dichas aseveraciones.

Con esto, declara sin lugar la recusación planteada, por lo que confirmar a Berganza como jueza contralor del caso conocido como Los Calavera.

Sala Primera de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio declara sin lugar recusación planteada contra jueza Carol Berganza, del Juzgado Primero de Mayor Riesgo C. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/sz8945GWa7 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 1, 2026

El abogado Marroquín es actúa como defensa del sindicado Carlos David Sil López.

"Los Calavera"

El caso "Los Calavera" se relaciona con una estructura criminal señalada de haber asesinado a los directivos de un centro hospitalario de la zona 10.

De acuerdo a los hechos, el 23 de diciembre de 2022 se registró un ataque armado en la zona 10, se cree que el ataque fue directo contra el ingeniero Francisco Galindo.

Meses después, el 16 de agosto de 2023, hubo un segundo ataque armado, en donde falleció el cardiólogo Mario Meza.

Luego, en julio de 2023, siete personas fueron capturadas acusadas de integrar la estructura criminal que se ocultaba bajo la fachada de una empresa formal de transporte de personal.

De los siete capturados, tres aceptaron cargos en diciembre de 2024 y los otros cuatro están en audiencia de etapa intermedia.

Este caso, inicialmente estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, pero, posteriormente fue asignado a la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Además, también ordena que se programe, en lo inmediato, la audiencia de etapa intermedia que se ha postergado desde hace dos años, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva de las partes.