¡Cayó de un puente! Conductor resulta herido tras perder el control en zona 24

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Socorristas rescataron al conductor que había caído en un río luego de que intentara ceder el paso.

Con golpes y posibles fracturas, los Bomberos Municipales rescataron y trasladaron a la emergencia del Hspital General San Juan de Dios a Emerson Geovani Velásquez Velásquez, de 26 años.

Este hombre quien se conducía en una vehículo de dos ruedas, derrapó unos metros antes de llegar al puente gemelo ubicado en la ruta a Canalitos, zona 24, y cayó al río que pasa en el sector.

Los socorristas fueron alertados por otros motoristas que fueron testigos del accidente, esto luego que la víctima intentara detener la marcha para cederle el paso a un carro, pero por el tipo de material que hay en ese lugar dio lugar a que se cayera de su motocicleta y se arrastrará hasta caer al río.

Bomberos le brindaron atención prehospitalaria al conductor de 26 años. (Foto: CBM)

Varias personas intentaron ayudarlo, pero por las lesiones que tenía fue necesario que fuera rescatado por los bomberos, que usaron una camilla especial para llevarlo a la superficie y trasladarlo al hospital.

El observatorio nacional del tránsito del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, dio a conocer que hasta el 31 de mayo han resultado con heridas 4 mil 114 personas, 233 más que el año pasado en la misma fecha, al verse involucradas en accidentes viales.