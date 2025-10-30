Hazaña de Xelajú: vence a Real España y avanza a la final de la Copa Centroamericana

-

En una noche no apta para cardiácos, Xelajú resurgió como ave Fénix en el Cementos Progreso y este miércoles batió en la tanda de penaltis 2-1 al Real España para clasificarse a la gran final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025, tras empatar 1-1 (2-2 en el global).

Una jugada a balón parado en los primeros compases del segundo tiempo hizo titánica la tarea de los chivos. Jhow Benavídez levantó centro desde el córner hacia el segundo poste, en donde Daniel Aparicio, sin marca, con un cabezazo (51) batió al uruguayo Rubén Silva.

La máquina lo había buscado y lo encontró ante miles de aficionados quetzaltecos que viajaron no menos de 200 kilómetros y sufrían junto a su equipo del acoso, por los remates de Nixon Cruz tapado por Rubén Silva y otros de Jack Jean-Baptiste, Jhow Benavídez y Gustavo Souza , desviados.

No le quedaba de otra a los altenses que bombardear el pórtico de Luis "Buba" López, figura y hasta con un toque de suerte, porque Steven Cárdenas le dio un susto con un trallazo al palo y él tapó de gran manera un cabezazo de espaldas de Pedro Báez y un remate de Fredy Góndola en la agonía.

Pero justo en el último minuto del tiempo añadido (90+7), Juan Cardona se anticipó en el primer palo, tras un pase de Góndola, cruzó a "Buba" y recobró las ilusiones al mandar el juego a la prórroga, donde Silva hizo dos tapadones y ya en la tanda de penaltis fueron más efectivos gracias a los disparos de Góndola y Ludvin Reyes para firmar una noche mágica y heróica. Esperan al Alajuelense u Olimpia.