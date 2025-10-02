José Roque tras resolución: "Nos cansamos de un sistema que protege al culpable"

-

José Roque denuncia revictimización y encubrimiento en juicio por la muerte de su madre Floridalma Roque, luego de que este pasara a un Juzgado de Paz.

El caso de la hondureña Floridalma Roque, reportada desaparecida el 13 de junio de 2023 tras someterse a una cirugía estética, fue trasladado de un Juzgado de Instancia Penal a uno de Primera Instancia de Paz Penal, bajo el argumento de que los delitos imputados no superan los cinco años de prisión.

El principal señalado es el médico cirujano Kevin Malouf y sus colaboradoras, la enfermera Lydia Moreira y la asistente Susana Rojas, quienes enfrenta cargos por la muerte de Roque y por el desmembramiento de su cuerpo, hallado en un pozo.

La familia denunció una clara intención de minimizar la gravedad del caso y teme que la justicia no se aplique con el debido rigor.

Soy502 entrevistó a José Roque, hijo de Floridalma, quien compartió su indignación ante esta nueva resolución judicial.

¿Cómo recibió la familia la decisión de trasladar el caso a un Juzgado de Paz?

"Nos sentimos atropellados nuevamente. A pesar de que el Ministerio Público presentó una carpeta muy completa con todas las pruebas que incriminan al doctor Kevin Malouf, específicamente en el caso de mi madre y el desmembramiento que él le hizo a su cuerpo, los jueces parecen querer darle carpetazo al caso.

Nos duele mucho como familia, porque sentimos que se está beneficiando al homicida.

Jóse Roque explicó que el Ministerio Público presentó una carpeta con todas las pruebas que incriminan al doctor Kevinn Malouf en el caso de su madre. (Foto: redes sociales)

¿Cómo evalúan el actuar del sistema de justicia en este caso?

Le puedo decir, personalmente, que ya estamos cansados de un sistema de justicia que, a nuestro criterio, se vende al mejor postor.

Lo decimos con base en los hechos: la jueza no debió trasladar el caso de mi madre a un juzgado de paz.

El caso inició en el Juzgado Cuarto, dentro de la Torre de Tribunales, y ahí debería continuar. Es contradictorio que casos de manutención se vean en la Torre, pero un caso de homicidio se traslade a un juzgado de paz. Esto no tiene sentido.

¿Cree que esta decisión minimiza la gravedad del caso?

Exactamente. Esa fue nuestra primera impresión como familia, y también del abogado. La jueza está minimizando completamente el caso.

Incluso, no sabemos si revisó bien la carpeta, ya que hay varios amparos pendientes de resolución que, si se resuelven a nuestro favor, podrían hacer que el caso regrese a la etapa intermedia.

“ "Nos sentimos atropellados nuevamente" ” José Roque , hijo de Floridalma Roque

¿Qué acciones legales planean tomar?

Vamos a tomar acciones legales contra la resolución de la jueza. Y si es necesario, también en contra de ella, porque consideramos que podría estar incurriendo en prevaricato porque está emitiendo opiniones sobre un caso que aún no está resuelto. Eso no es legal ni ético.

¿Qué ha significado para ustedes este proceso penal?

Es un duelo interminable. Cada vez que tratamos de encontrar un poco de paz, vuelve a salir el tema y se reavivan todas las emociones. No lo olvidamos, es algo que vamos a cargar toda la vida, pero al menos intentamos calmarnos.

Sin embargo, noticias como estas reviven las frustraciones, y nos recuerdan cómo nos hicieron creer que mi mamá había desaparecido por su propia cuenta, cuando en realidad fue desmembrada y arrojada a un pozo.

La familia de Floridalma Roque afirma que vive un "duelo interminable". Foto: (Cortesía/Soy502)

¿Qué mensaje le da a otras familias que están luchando por justicia?

Hemos recibido muchos reveses en el proceso, pero algo nos ha quedado claro: si no haces ruido, si no acudes a la prensa, si no haces viral tu caso en redes sociales, la justicia guatemalteca simplemente no te escucha.

Desde que el caso de mi madre comenzó a sonar en los medios, muchas puertas que antes estaban cerradas se abrieron. Ahora vemos a funcionarios públicos ayudando en otros casos, algo que antes no pasaba.

Mi madre, aunque ya no está, ha sido un precedente para que otros sí reciban atención.

El principal acusado de la muerte de Floridalma Roque, Kevin Malouf, pidió reducción de pena y acogerse a la aceptación de cargos en junio de 2025. (Foto:

¿Qué papel ha jugado la cobertura en el caso de su madre?

"Agradezco especialmente a Soy502 porque fue el primer medio en dar a conocer la desaparición de mi madre y hasta hoy sigue informando sobre el proceso. Sin ese acompañamiento mediático, no estaríamos donde estamos."