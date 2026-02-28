Netanyahu afirma que "hay indicios" de que el líder supremo iraní Alí Jamenei murió

Benjamin Netanyahu también indicó que los ataques contra Irán durarán "el tiempo que sea necesario".
Estados Unidos e Israel atacaron este sábado a Irán, teniendo como objetivos al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y al presidente Masoud Pezeshkian.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio un discurso transmitido por televisión luego de que se registraran estos bombardeos en contra del régimen iraní.
Hay "muchos indicios" de que el guía supremo, Alí Jamenei, murió este sábado en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, declaró Netanyahu.
"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo", dijo Netanyahu.
Además, Netanyahu mencionó que "esta operación decisiva continuará el tiempo que sea necesario y hay que tener paciencia".
