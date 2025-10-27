Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, en la premier de "Christy"

Baena compartió su entusiasmo por la película dirigida por David Michod.
El actor y culturista con ascendencia guatemalteca asistió al estreno de la más reciente cinta protagonizada por Sydney Sweeney.
Joseph Baena, hijo de la leyenda de Hollywood Arnold Schwarzenegger, compartió fotografías de su participación en la alfombra en Los Ángeles de la película Christy en sus plataformas.
"Lo pasamos genial anoche en el estreno. Qué gran filme con un giro intenso", escribió Baena en la publicación.
En las postales, Joseph luce calzado formal con pantalón de lona gris y un suéter elegante en color beige, con el cartel del póster oficial del largometraje de fondo.
En otra foto muestra con orgullo dos entradas del Festival Afi para ver en primera fila la película dirigida por David Michod. Por el momento se desconoce quién acompañó a Baena a la premier.
Padres
Joseph Baena es el hijo biológico de Arnold Schwarzenegger y la guatemalteca Mildred Patricia, fruto del romance que tuvieron cuando trabajaba como ama de llaves para el actor, mientras él estaba casado con María Shriver a finales de los 90.