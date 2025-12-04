¿Venganza personal? Surgen detalles sobre crimen contra inspector de la PNC

El inspector fue emboscado y atacado mientras se conducía en su auto. Según autoridades, los sujetos ya lo tenían vigilado.
EN CONTEXTO: El inspector de la PNC que murió tras ataque armado en Izabal
Las primeras investigaciones derivadas del crimen contra el inspector de la Policía Nacional Civil, Eder Misael Hernández Julián, de 42 años, apuntan a que se trató de un ataque directo motivado por una venganza personal, indica el informe policial.
El hecho ocurrió el lunes 1 de diciembre de 2025, alrededor de las 7:00 horas, en el km 236, calle 20, ruta al Atlántico, en Morales, Izabal, donde fue localizado el cuerpo de Hernández a unos metros del vehículo que conducía.
La víctima se dirigía hacia Petén para cumplir con su turno laboral cuando fue interceptada por hombres armados que viajaban en un picop y que huyeron tras verlo sin vida.
Lo tenían vigilado
De acuerdo con los datos preliminares, los atacantes habrían vigilado previamente sus movimientos y aprovecharon el tramo desolado para dispararle en múltiples ocasiones.
En el lugar fueron hallados más de 98 indicios, entre estos 80 casquillos de bala, una escopeta, municiones y tres teléfonos celulares, cuyo contenido será analizado por personal del Ministerio Público.