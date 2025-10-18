Joven es arrastrado y desaparece tras intentar rescatar una pelota en un río

El hecho ocurrió en el departamento de San Marcos.
Un joven identificado como: Hugo Ismael Domingo Cinto, de 18 años, fue arrastrado por la corriente del río Cuilco, la tarde del pasado jueves.
Este río está ubicado entre las comunidades de caserío La Peña y la aldea El Zapote, del municipio de San Miguel Ixtahuacán, del departamento de San Marcos.
Según indicaron los familiares, él intentaba rescatar una pelota que habría caído a la correntada y aún no lo han logrado localizar.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales del referido municipio, se movilizaron hasta el lugar, donde laboraron en la búsqueda y rescate.
Pero debido a las condiciones climáticas, estos trabajos se suspendieron y se prevé que reinicien este sábado 18 de octubre, indicaron los socorristas.