El joven de 19 años señalado de agredir a su madre

El señalado habría agredido a su madre con un arma blanca.
OTRAS NOTICIAS: ¡Dentro de una bolsa! El hallazgo que sorprendió a vecinos de Villa Canales
Agentes de la Policía Nacional Civil lograron la captura de Anderson "N", de 19 años, quien fue señalado de atacar a su madre, de 39 años, con un arma blanca.
El hecho ocurrió en la 6ª calle y 3ª avenida, zona 3 capitalina.
Por comprar drogas
Según información preliminar, las autoridades le incautaron un cuchillo con el que minutos antes habría atacado y provocado heridas a su madre, esto luego de una discusión por dinero, el cual sería utilizado para comprar droga.
Otro hecho de violencia familiar
En la zona 7 capitalina, una discusión terminó en tragedia, luego de que un hombre atacara a tiros a su hermana y cuñado por una deuda familiar.
Esto ocurrió dentro de una vivienda, donde un adolescente logró sobrevivir. Lee más sobre este caso aquí.