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El joven de 19 años señalado de agredir a su madre

  • Por Jessica González
26 de marzo de 2026, 08:46
La víctima se habría negado a darle dinero. (Foto: PNC)

La víctima se habría negado a darle dinero. (Foto: PNC)

El señalado habría agredido a su madre con un arma blanca. 

OTRAS NOTICIAS: ¡Dentro de una bolsa! El hallazgo que sorprendió a vecinos de Villa Canales

Agentes de la Policía Nacional Civil lograron la captura de Anderson "N", de 19 años, quien fue señalado de atacar a su madre, de 39 años, con un arma blanca. 

El hecho ocurrió en la 6ª calle y 3ª avenida, zona 3 capitalina.

Por comprar drogas

Según información preliminar, las autoridades le incautaron un cuchillo con el que minutos antes habría atacado y provocado heridas a su madre, esto luego de una discusión por dinero, el cual sería utilizado para comprar droga.

Otro hecho de violencia familiar

En la zona 7 capitalina, una discusión terminó en tragedia, luego de que un hombre atacara a tiros a su hermana y cuñado por una deuda familiar. 

Esto ocurrió dentro de una vivienda, donde un adolescente logró sobrevivir. Lee más sobre este caso aquí.

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