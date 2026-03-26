Localizan más restos humanos, esta vez en San Miguel Petapa

En el transcurso de esta mañana fueron encontrados más restos humanos.
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Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados este jueves por otro hallazgo, esta vez en un sector del río Platanitos, límite entre San Miguel Petapa.
Al llegar al lugar, socorristas confirmaron que se trataba del torso de un hombre que había quedado atorado entre las piedras del río.
Las autoridades determinarán si este cuerpo pertenece a la cabeza encontrada en horas de la mañana.
Primer hallazgo
Un aterrador hallazgo fue realizado esta mañana de jueves 26 de marzo en la 0 calle "A" y 2a. avenida de la zona 2, Colonia el Triángulo, Villa Canales.
Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector sobre una cabeza humana que se encontraba tirada en la calle, dentro de una bolsa negra.
Socorristas llegaron al lugar y ubicaron la bolsa a un costado de la acera, confirmando que la cabeza corresponde a un hombre.