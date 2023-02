¡Enfurecido! Estudiante agrede a profesora por quitarle un videojuego (video)

Un estudiante en Florida arremetió con violencia contra su profesora, luego de que ella le confiscara su consola de videojuegos.

Indignación ha causado en las últimas horas un video que expone el momento en que un estudiante agrede brutalmente a su profesora en un pasillo de su escuela.

El incidente, ocurrido en Matanzas High School de Palm Court en Florida, surgió luego de que la maestra le confiscara su consola de videojuegos mientras estaban en clases.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que la mujer es atacada a puñetazos y patadas por el adolescente de 17 años, dejándola inconsciente.

Ante la violenta escena, otros estudiantes intentan intervenir para frenar a su compañero. Por si fuera poco, cuando autoridades lograron detenerlo, este advirtió que cuando regrese a la escuela "la va a matar".

On Tuesday 2/21/23 a black 6’6” 270 pound student attacked a white teacher at Matanzas High School for taking away his Nintendo Switch during class. The student is seen kicking and punching the unconscious woman in the back and head around 15 times. When the student was escorted… https://t.co/hYXkKgi0mG pic.twitter.com/9RqozolFBZ — Tom Hennessy (@Tomhennessey69) February 23, 2023

La profesora que no ha sido identificada fue llevada a un hospital, mientras que al joven se le interpuso un cargo de agresión agravada.

Por su parte, Rick Staly, Sheriff del Condado de Flagler condenó las hechos e hizo un llamado a docentes, padres de familia y estudiantes a hacer de las escuelas un lugar seguro.