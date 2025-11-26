El joven que fue asesinado el día de su cumpleaños

Un violento ataque armado en el kilómetro 22 de la ruta a Ciudad Quetzal cobró la vida de Efraín Vicente, un joven de 24 años.
OTRAS NOTICIAS: La joven que murió en un trágico accidente en la calzada Roosevelt
Un ataque armado se registró este miércoles 26 de noviembre en el kilómetro 22 de la ruta hacia Ciudad Quetzal.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados luego de que un hombre fuera atacado por desconocidos, pero al arribar al lugar, esta persona ya no contaba con signos vitales, indicaron los socorristas.
Familiares de la víctima llegaron a la escena del crimen, donde lo identificaron como Efraín Vicente, quien este día estaba cumpliendo 24 años, según dijeron.
Vicente trabajaba como ayudante de bus de rutas cortas, pero constantemente son acosados por pandilleros por el cobro de extorsión y también para que realicen entrega de productos durante los recorridos, agregó su familia.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) se hicieron presentes para realizar las diligencias respectivas para proceder con las investigaciones del hecho criminal.
*Con información de Jorge Senté / Colaborador.