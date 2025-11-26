El joven que fue asesinado el día de su cumpleaños

Versión Impresa
  • Por Geber Osorio
26 de noviembre de 2025, 14:59
El joven asesinado era un ayudante de bus de rutas cortas. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Un violento ataque armado en el kilómetro 22 de la ruta a Ciudad Quetzal cobró la vida de Efraín Vicente, un joven de 24 años.

Un ataque armado se registró este miércoles 26 de noviembre en el kilómetro 22 de la ruta hacia Ciudad Quetzal.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados luego de que un hombre fuera atacado por desconocidos, pero al arribar al lugar, esta persona ya no contaba con signos vitales, indicaron los socorristas.

Familiares de la víctima llegaron a la escena del crimen, donde lo identificaron como Efraín Vicente, quien este día estaba cumpliendo 24 años, según dijeron.

Familiares identificaron a la víctima mortal. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)
Vicente trabajaba como ayudante de bus de rutas cortas, pero constantemente son acosados por pandilleros por el cobro de extorsión y también para que realicen entrega de productos durante los recorridos, agregó su familia.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) se hicieron presentes para realizar las diligencias respectivas para proceder con las investigaciones del hecho criminal.

Ministerio Público realizó las diligencias para proceder con investigaciones. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)
*Con información de Jorge Senté / Colaborador.

