La joven que murió en un trágico accidente en la calzada Roosevelt

La joven de 26 años iba hacia su trabajo cuando sufrió un trágico accidente.
Heidi Carolina Victorio Mayén, de 26 años, originaria de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, falleció en un trágico accidente en la calzada Roosevelt.
La joven se dirigía hacia su trabajo, en un servicio de mototaxi, cuando durante el trayecto, un autobús extraurbano que viajaba desde Momostenango, impactó con la motocicleta al momento en que se incorporaron a la ruta Interamericana.
Esto provocó que Heidi cayera al asfalto, mientras que el conductor de la moto logró ponerse a salvo.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, donde confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el piloto del autobús ya fue identificado, consignado y trasladado al juzgado de turno para que se determine su situación legal.
El mototaxista también permanece bajo resguardo mientras se esclarecen todos los detalles del caso.