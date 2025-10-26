Versión Impresa
Acababa de regresar de EE.UU., desapareció y fue hallado sin vida en Petén

  • Por Maria Fernanda Gallo
26 de octubre de 2025, 10:24
La víctima estaba por emprender un negocio en la localidad. (Foto: redes sociales)

Su cuerpo fue encontrado abandonado en una cueva.

Duglas Peláez Medina, de 24 años, salió en su camioneta tipo agrícola, con placas P829KMW, el 23 de octubre, con destino a Chacté San Luis, en el departamento de Petén.

(Foto:redes sociales)
Pero tras avanzar el día, su familia ya no tuvo noticias de él, por lo que iniciaron su búsqueda por redes sociales.

Lugar donde fue localizado el cuerpo. (Foto: redes sociales)
Dos días después

Tras un reporte del cadáver de un hombre en una cueva en el caserío Santo Domingo Poite, la Policía Nacional Civil (PNC) y socorristas confirmaron que se trataba de Duglas Peláez Medina.

Según familiares, Peláez habría regresado de Estados Unidos para comenzar un emprendimiento en la localidad.

