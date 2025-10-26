Acababa de regresar de EE.UU., desapareció y fue hallado sin vida en Petén

Su cuerpo fue encontrado abandonado en una cueva.
Duglas Peláez Medina, de 24 años, salió en su camioneta tipo agrícola, con placas P829KMW, el 23 de octubre, con destino a Chacté San Luis, en el departamento de Petén.
Pero tras avanzar el día, su familia ya no tuvo noticias de él, por lo que iniciaron su búsqueda por redes sociales.
Dos días después
Tras un reporte del cadáver de un hombre en una cueva en el caserío Santo Domingo Poite, la Policía Nacional Civil (PNC) y socorristas confirmaron que se trataba de Duglas Peláez Medina.
Según familiares, Peláez habría regresado de Estados Unidos para comenzar un emprendimiento en la localidad.