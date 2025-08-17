Tragedia en la Interamericana: joven de 19 años fallece en accidente de tránsito

Lo que parecía ser un domingo placentero y familiar, terminó en tragedia.
Una familia se dirigía de paseo al occidente del país cuando, por razones desconocidas, quien conducía el auto perdió el control y se estrelló en la parte trasera de un camión que estaba estacionado a la orilla de la carretera.
El incidente ocurrió en el kilómetro 125.5, ruta Interamericana.
Según Bomberos Voluntarios Departamentales, al llegar al lugar una joven ya había fallecido, quien fue identificada como Francisca Quinilla Soc, de 19 años de edad.
También informaron que tres personas más resultaron heridas y fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional de Sololá.
Los heridos fueron identificados como Oswaldo Alfredo de 23 años, Minga Florinda de 21 años y Anderson de 14 años, todos de apellido Quinilla Soc, quienes presentaban diferentes golpes y fracturas.