El joven que fue hallado sin vida en un local comercial de la zona 1

El joven vestía una playera blanca, pants y zapatos deportivos.
El cuerpo de un joven fue hallado en un local comercial, ubicado en la 10a. avenida y 16 calle de la zona 1 capitalina.
De acuerdo con Rafael Zúñiga, portavoz de los Bomberos Municipales, comerciantes del sector alertaron a los socorristas al observar a una persona inconsciente tirada en la vía pública.
A su llegada, confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 25 años, quien ya no presentaba signos vitales.
"El cuerpo mostraba algunos indicios que apuntan a que fue víctima de violencia; no obstante, será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses el encargado de confirmar la causa de muerte mediante los estudios correspondientes", aclaró Zúñiga.
El fallecido no fue identificado en el lugar, pues no portaba documentos personales. Vestía una chumpa verde olivo, playera blanca, pants oscuro y zapatos deportivos.