Joven guatemalteco está desaparecido en Estados Unidos

Sus seres queridos lo han estado buscando desde hace varias semanas.
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Familiares y amigos de Maycon Pérez López piden apoyo de la comunidad para dar con el paradero del migrante guatemalteco, quien lleva más de un mes desaparecido.
Según indicaron sus seres queridos al medio Nashville Noticias, el connacional de 26 años fue visto por última vez el pasado 3 de febrero en el estado de Tennessee, Estados Unidos, en el lugar donde trabajaba.
Hasta la fecha, los familiares desconocen su paradero y no han podido ubicarlo en ninguno de los lugares que frecuentaba.
Los parientes piden a la población que, si alguien tiene información sobre el paradero de Maycon que se comuniquen con las autoridades.
*Con información de Nashville Noticias