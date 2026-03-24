Aumenta a 68 la cifra de muertos por accidente de avión en Colombia

-

El fatal accidente aéreo también dejó a más de 50 personas heridas y lesionadas.

EN CONTEXTO: Confirman al menos 33 muertos por el accidente de un avión militar en Colombia

Al menos 68 militares y policías murieron en uno de los accidentes aéreos más letales de la historia reciente de Colombia, según un nuevo balance este martes de las autoridades.

El avión Hércules se precipitó a tierra el pasado lunes a un kilómetro de la pista de la que despegó en el amazónico municipio de Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú.

La aeronave transportaba 128 ocupantes y municiones, según el balance más reciente, aunque las cifras todavía están siendo consolidadas.

El accidente aún en investigación deja más de medio centenar de heridos, además de pobladores que acudieron para intentar rescatar a los sobrevivientes y fueron lesionados por municiones militares que estallaron en medio de las llamas.

Las autoridades también informaron sobre un militar que se encuentra desaparecido tras el fatal accidente aéreo.

Al menos 34 personas murieron y más de 70 resultaron heridas tras la caída de un avión militar de #Colombia en la región de Putumayo, en el sur del país.



Medios locales informaron que el C-130H (FAC-1016) tenía 43 años en servicio y fue entregado a Colombia en septiembre de 2020… pic.twitter.com/70nWEN0G9x — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 24, 2026

Avión fabricado en 1983

El presidente colombiano Gustavo Petro señala a su antecesor Iván Duque (2018-2022) por haber recibido un avión "chatarra" fabricado en 1983 por Estados Unidos.

"¿Por qué compró usted un avión tan viejo? ¿Quién le aconsejó tamaña tontería?", escribió en X y aseguró haber solicitado hace un año el reemplazo de los Hércules.

Duque tildó a Petro de "ruin y falto de inteligencia" y lo instó a hacer "una investigación que incluya el peso" que llevaba el avión al momento de su despegue y el estado de la pista del pequeño aeropuerto. Su gobierno asegura que en realidad se trató de una donación de Washington.

No contesto usted mi pregunta sobre cómo fueron las modalidades del contrato para comprar un avión tan viejo. ¿El que usted compró para sus vuelos en presidencia o el que compraron para los generales de la policía eran tan viejos como el que se accidentó ayer?



¿Por qué compró… https://t.co/yEULa23RqD — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

El Ministerio de Defensa descartó un ataque de las guerrillas que operan en el territorio plagado de narcocultivos.

Jhon Molina, gobernador del departamento de Putumayo, donde ocurrió el accidente, denunció en Blu Radio que el aeropuerto "tiene varias dificultades" y "requiere de mayor inversión".

Al lugar del accidente sólo se puede llegar en avión o en lancha luego de un trayecto de unas cinco horas desde la capital Puerto Asís.

El apoyo de los pobladores en el rescate fue clave para que la cifra de muertos no fuera aún mayor, dijo Molina.

*Con información de AFP