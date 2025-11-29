El joven que ha sobrevivido gracias a un trasplante cadavérico

-

Donar un riñón es considerado un milagro de vida, ejemplo de ello es el caso de Dermy Segura, de 19 años, quien fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica.

Los riñones son órganos de gran importancia para la vida de una persona, pues se encargan de limpiar la sangre, eliminar desechos y el exceso de líquido en forma de orina, pero también controlan la presión arterial.

Por ello, es vital cuidarlos con una dieta saludable, hacer deporte, dormir bien, evitar fumar y beber licor, pues si estos llegan a fallar, la persona puede morir o sufrir un largo proceso para esperar un trasplante.

El milagro

El joven, mientras esperaba ser atendido por especialistas del Servicio de Nefrología, Hipertensión, Diálisis y Trasplante, del Hospital Roosevelt, comentó que es originario de Chiquimula, y que fue diagnosticado el 13 de diciembre de 2016.

Recordó que estando en su casa, comenzó a sentirse mal y con dolores, por lo que su mamá lo llevó al doctor y le confirmaron que estaba grave de los riñones, por lo que fue trasladado al Roosevelt.

Fue el 25 de marzo del 2022, cuando el adolescente fue operado luego de haber conseguido los riñones de un fallecido por muerte cerebral. Actualmente, Dermy lleva una vida normal, sin descuidar su medicamento diario.

Larga espera

Al caso de Dermy, se agregan otros 101 menores que, desde 2003, han recibido un trasplante de riñón y se recuperan con éxito.

Todos acuden a la Fundación para el Niño Enfermo Renal (Fundanier), creada por el doctor Randall Lou Meda, en beneficio de niños que padecen la enfermedad renal crónica.

Lou, señala que Fundanier, la creo con el apoyo de los padres para poder brindar la mejor atención a los pacientes con esta enfermedad, en colaboración con las autoridades del Roosevelt, porque antes de esto solo se les podía estabilizar, porque era difícil conseguir un trasplante.

El galeno Lou Meda señala que el 80 por ciento de los trasplantes se hacen por donación de pacientes vivos y un 20 por ciento cadavérico. (Foto: Alex Cruz)

Agrega que unos 4 mil pacientes están en lista de espera para poder ser trasplantados, siendo la principal causa de esto, que no tiene un donador adecuado, pues muchas veces, los padres o familiares cercanos no son compatibles o padecen alguna enfermedad.

Debido a esto, Lou señala que es importante fomentar la cultura de donación, pero de personas declaradas con muerte cerebral, porque esto facilitaría las cosas y no se arriesgaría la vida de los padres o familiares, porque la cirugía es complicada y la recuperación más.