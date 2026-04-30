El joven de 22 años que habría asesinado a un subteniente del Ejército

El ahora detenido también está implicado en otro ataque armado.
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Kenny "N", de 22 años, fue capturado por investigadores de la DEIC en Santa Cruz Verapaz, señalado como presunto responsable del asesinato del subteniente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Saúl Oliverio Figueroa Gómez, de 24.
La detención se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial emitida el 6 de marzo pasado.
El crimen ocurrió el 30 de marzo de 2024 en San Pedro Carchá.
Según las autoridades, el detenido también es investigado por su posible implicación en otro ataque armado que dejó dos víctimas mortales en San Cristóbal Verapaz.
Durante el operativo, el sospechoso estaba acompañado de Erwin "N", de 18 años, a quien se le decomisó una pistola con tolva y 23 municiones que portaba de manera ilegal.
Ambos fueron puestos a disposición de la justicia y permanecen detenidos para definir su situación legal.