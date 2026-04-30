Capturan a suegra de exreina de belleza asesinada en México

Erika "N" fue capturada en Venezuela tras 14 días prófuga.
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Elementos de Interpol México y autoridades de la República Bolivariana de Venezuela detuvieron la noche del miércoles a Erika María "N", señalada del crimen de la exreina de belleza Carolina Flores, ocurrido el pasado 15 de abril en Polanco, Miguel Hidalgo.
La captura se llevó a cabo en Caracas, Venezuela.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) confirmó la captura y de inmediato notificó a las autoridades de México.
El crimen
Carolina Flores, quien fue coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, fue hallada sin vida en su departamento ubicado en Polanco, México.
Un video que salió a luz mostró el momento del ataque armado, señalando a Erika "N", suegra de Flores, como la responsable del crimen.
En las imágenes publicadas se logra escuchar el diálogo entre madre e hijo tras el crimen.
"¡Qué hiciste, mamá!", exclama el esposo de la joven, mientras que su madre responde: "Nada, me hizo enojar". "¡Qué te pasa, ella es mi familia!", dice sorprendido el hombre, a lo que ella revira: "Tu familia es mía, tú eres mío y de ella no".
El cuerpo de la víctima presentaba 12 lesiones, 6 de ellas a la altura da la cabeza y 6 más en el tórax, según los exámenes de necropsia.