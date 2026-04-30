Capturan a suegra de exreina de belleza asesinada en México

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Erika "N" fue capturada en Venezuela tras 14 días prófuga.

Elementos de Interpol México y autoridades de la República Bolivariana de Venezuela detuvieron la noche del miércoles a Erika María "N", señalada del crimen de la exreina de belleza Carolina Flores, ocurrido el pasado 15 de abril en Polanco, Miguel Hidalgo.

La captura se llevó a cabo en Caracas, Venezuela.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) confirmó la captura y de inmediato notificó a las autoridades de México.

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El crimen

Carolina Flores, quien fue coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, fue hallada sin vida en su departamento ubicado en Polanco, México.

Un video que salió a luz mostró el momento del ataque armado, señalando a Erika "N", suegra de Flores, como la responsable del crimen.

En las imágenes publicadas se logra escuchar el diálogo entre madre e hijo tras el crimen.

"¡Qué hiciste, mamá!", exclama el esposo de la joven, mientras que su madre responde: "Nada, me hizo enojar". "¡Qué te pasa, ella es mi familia!", dice sorprendido el hombre, a lo que ella revira: "Tu familia es mía, tú eres mío y de ella no".

El cuerpo de la víctima presentaba 12 lesiones, 6 de ellas a la altura da la cabeza y 6 más en el tórax, según los exámenes de necropsia.