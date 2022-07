Joven ignorada en el aeropuerto por su novio visitó Guatemala

Luego de contar su historia acerca de cómo fue ignorada por su novio de internet el día que fue a encontrarlo al aeropuerto, @iris.mochilove compartió su experiencia durante su viaje a Guatemala con su pareja.

"Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve", escribió la joven mexicana en su video que subió a Tik Tok y se hizo viral de inmediato.

Iris contó que su novio argentino Federico viajó desde Francia donde trabajaba para encontrarse con ella, sin embargo no se reconocieron en el aeropuerto.

#amoradistancia #mochileros #iris #fede ♬ sonido original - Iris Cuevas @iris.mochilove Cuando Fede paso frente a mi, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía.. pero antes de que el llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos, estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada aplaudían y grababan .. fue el momento perfecto ... así comienza nuestra historia de amor. 50 hrs de viaje que terminaron en un beso #love

Tras ese pequeño trago amargo la pareja por fin se volvió a ver y ahora realiza un viaje por Guatemala. @iris.mochilove publicó fotografías y videos de su aventura por el país, donde se aprecia que conocieron Tikal y Antigua.

"Tres meses de amor, tres meses de novios, tres meses de volver real este amor y un país más juntos. ¡te amamos Guate!", escribió al compartir imágenes del Gran Jaguar.

En un video donde aparece en un bus extraurbano rumbo a la ciudad colonial. Iris contó su aventura en lo que consideró "la ruta más extrema a alta velocidad de viaje", además preguntó quién la había vivido.

"Salimos desde El Trébol a Antigua Guatemala y en las curvas el camión o el bus tomaba 140kms por hora, realmente no sabíamos que iba a ser la aventura de nuestras vidas", escribió.

Al llegar al lugar mostraron dónde se hospedaron. "Por fin llegamos, te mereces un amor bonito y un hotelito así un día... Quería que vieran qué hermoso se ve, ahí está Fede", dijo.

¿Cómo se conocieron?

Iris y Federico se conocieron en un grupo de mochileros de Latinoamérica en Facebook, ambos eran administradores y parte del staff del grupo, sus conversaciones pasaron a un chat entre ellos donde se reían y se aconsejaban de viajes, hasta que Fede tomó la iniciativa y le dijo que le gustaba. Después de un trágico accidente familiar de Iris con uno de sus hijos, se dejaron de hablar pues no se podían conectar tan seguido.

Ambos se empezaron a distanciar, Federico vivía en Valencia y se mudó a Ibiza, España por su trabajo y salía muy cansado y por la diferencia de horarios, ambos decidieron terminar su relación a distancia.

Fede volvió a buscarla luego de unos meses luego de relaciones complicadas y ambos se dieron cuenta que se amaban, él tomó la iniciativa y le dijo que la extrañaba. "Iris te extraño, necesito estar cerca de ti, eres la parte de mi corazón apagada, dame la oportunidad de saber que alguien está incondicionalmente para ti siempre, quiero ir a México a conocerte, esto es real, no puedo dar un paso sin ti", contó Iris, allí ambos deciden que tienen que verse.

"Un día le propuse ir a visitarla, yo ya tenía un vuelo abierto a México desde París, al inicio no estaba muy segura, luego me dijo que sí, compré el boleto y ahí empieza la aventura", dijo Fede acerca de la historia que ya todos conocen.

MIRA SU VIAJE A GUATEMALA:

#amoradistancia ##guatemala #fypシ ♬ Ojos Marrones - Lasso @iris.mochilove 3 meses de amor. 3 meses de novios... 3 meses de volver real este amor y un país más juntos te amamos Guate #tikal

#chickenbus #fypシ #extremo ♬ La Rompe Carros - Daddy Yankee @iris.mochilove Así es viajar en Bus en Guatemala.. la ruta más extrema a alta velocidad de viaje.. quien ya lo vivió ??? #guatemala

#amor #mochilove #fypシ ♬ Guatemala - From Swaecation - Rae Sremmurd & Swae Lee & Slim Jxmmi @iris.mochilove Por fin llegamos !!! ... Te mereces un amor bonito y un hotelito así un día. #antiguaguatemala