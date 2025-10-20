La joven madre de tres menores que murió en un ataque armado

-

La joven estaba en una tienda cuando fue atacada por sujetos desconocidos.

Kelly Johana Hernández Madrid, de 34 años, fue atacada mientras estaba en una tienda de abarrotes, ubicada en el barrio La Estación.

Durante el mismo hecho resultaron heridas dos personas más. Una de ellas, identificada como Rogel Ávila Duarte, de 60 años, auxiliado por los Bomberos Voluntarios, quienes le brindaron atención y posteriormente lo trasladaron a un hospital.

La segunda persona herida se retiró por sus propios medios, mientras que un tercero no pudo ser identificado.

Según información preliminar, los ocupantes de un carro fueron quienes pasaron disparando.

La mujer dejó a tres menores en la orfandad. (Foto: Nuestro Diario)

Deja tres hijos

Elementos del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y recabaron ocho indicios balísticos, informaron que las investigaciones se han iniciado para identificar a los responsables de lo que se presume fue un ataque directo.

Familiares de Hernández comentaron que ella deja tres hijos en la orfandad.

Según el Inacif, en 2025 han muerto 257 mujeres a causa de heridas provocadas por arma de fuego en todo el país.