Joven de 22 años muere tras sufrir un ataque armado en Mixco

Familiares de la víctima se hicieron presentes tras la tragedia.
Durante la noche del sábado 22 de noviembre, se escucharon disparos en la 7a. calle y 37a. avenida, de Bosques de San Nicolás, en zona 4 de Mixco.
Bomberos Voluntarios atendieron esta emergencia y al llegar encontraron el cuerpo de la víctima.
Pese a los esfuerzos del cuerpo de bomberos, el joven perdió la vida en el lugar.
Familiares lo identificaron como Justin Silva García, de 22 años, quien residía en la zona.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) iniciaron las investigaciones para determinar la causa del ataque.