Así se ve desde el aire el remozamiento del Preventivo de la zona 18 (video)

  • Por Jessica Osorio
22 de noviembre de 2025, 13:35
Actividades de remozamiento en el&nbsp;Centro de Detención Preventiva de Delitos Menores y Faltas para Hombres, Anexo B. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)&nbsp;

Actividades de remozamiento en el Centro de Detención Preventiva de Delitos Menores y Faltas para Hombres, Anexo B. (Foto: Captura de pantalla/Soy502) 

Las actividades de remozamiento en el Centro Preventivo de la zona 18, fueron supervisadas por las autoridades del Mingob.

Las instalaciones del Centro de Detención Preventiva de Delitos Menores y Faltas para Hombres, Anexo B, ubicado en la zona 18, pasan por un proceso de remozamiento que incluye la habilitación de nuevos espacios.

El lugar incluye construcción y cambios estructurales en el centro, con el objetivo de fortalecer las labores de reinserción social, así como la eliminación de privilegios para quienes son detenidos en dichas instalaciones.

Imágenes aéreas de los trabajos de remozamiento en el Centro de Detención Preventiva de la zona 18. (Foto: Mingob/Soy502)
Imágenes aéreas de los trabajos de remozamiento en el Centro de Detención Preventiva de la zona 18. (Foto: Mingob/Soy502)

El Ministerio de Gobernación (Mingob) compartió imágenes aéreas de las labores de remozamiento, como parte de la visita del titular de dicha cartera, Marco Antonio Villeda.

El funcionario se hizo acompañar de Estuardo Solórzano, viceministro de Seguridad en dicha independencia, así como de Jorge López, director del Sistema Penitenciario.

Parte del recorrido a cargo del ministro Marco Antonio Villeda por el Centro Preventivo de la zona 18. (Foto: Mingob/Soy502)
Parte del recorrido a cargo del ministro Marco Antonio Villeda por el Centro Preventivo de la zona 18. (Foto: Mingob/Soy502)

