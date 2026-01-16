La "estrategia" de dos jóvenes para asaltar a varios trabajadores

-

Uno de los señalados es menor de edad.

La denuncia de vecinos permitió la captura y remisión al juzgado correspondiente de dos presuntos delincuentes, uno de ellos menor de edad, quienes se movilizaban en una motocicleta robada, la cual utilizaban para asaltar a trabajadores de ingenios en Escuintla.

Se trata José "N", de 21 años, y un adolescente de 16, quienes fueron ubicados en la 8ª. calle y 7ª. avenida de la cabecera departamental cuando se conducían en el vehículo de dos ruedas sin placa.

De acuerdo con los registros, la moto había sido robada el día anterior en la aldea El Arenal, municipio de La Democracia.

Además, a los presuntos asaltantes se les incautó una pistola ilegal, la cual, según las investigaciones preliminares, era utilizada para amenazar a las víctimas y despojarlas de sus pertenencias, principalmente motocicletas.

(Foto: PNC)

Buscaban tramos desolados

La información recabada indica que ambos se dedicaban a asaltar y hurtar motos a trabajadores de ingenios, aprovechando los horarios de entrada y salida laboral, así como tramos y sectores solitarios.

El caso ya es investigado para determinar si los señalados pertenecen a alguna banda que opera en el sur del país, indicó la Policía Nacional Civil.