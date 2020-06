La historia del recibo de luz perdido y una buena acción

Una historia inspiradora ocurrió recientemente en el municipio de Salcajá, en Quetzaltenango, la cual se contó a través de Facebook y se ha hecho viral en las últimas horas.

En su muro, el usuario Efren Estrada Hernández, contó a sus amigos que cuando caminaba por el mercado de la localidad se encontró con un poco de dinero, el cual estaba envuelto en un recibo de la luz a nombre de Pedro Tzoc.

El joven encontró el dinero envuelto en una factura y decidió acudir a una agencia para pagar la deuda. (Foto: Efren Estrada Hernández)

El joven no dudó un solo segundo y tomó la mejor decisión para ayudar al hombre que perdió el dinero.

“No sé si esté bien o nel (no), pero esto se me ocurrió y ya está. Encontré un recibo de la luz con dinero. En vez de buscar al dueño, pagué la luz de una vez. Si alguien conoce a don Pedro Tzoc, díganle que ya pagué y que no se preocupe. Nota: el dinero estaba en el mercado”, contó Efren en su perfil.

Unos minutos después, Efren hizo efectivo el pago de la deuda. (Foto: Efren Estrada Hernández)

Su acción generó diversas reacciones por parte de sus seguidores y amigos que aplaudieron su honestidad y su solidaridad con el señor Tzoc.

Su historia busca inspirar a otras personas para que al momento de hallar dinero en la calle y saber la identidad del desafortunado, pueda entregarlo o hacer como él, pagar el servicio de la luz.