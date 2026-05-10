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Conductor pierde el control y se accidenta en la Calzada Roosevelt

  • Por Maria Fernanda Gallo
10 de mayo de 2026, 07:13
El transporte obstruye un carril hacia el centro de la ciudad. (Foto: PMT)

El transporte obstruye un carril hacia el centro de la ciudad. (Foto: PMT)

El vehículo quedó destrozado.

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Un aparatoso accidente se originó sobre la 25 avenida de la zona 11 y Calzada Roosvelt en la mañana del domingo 10 de mayo.

El conductor perdió el control del vehículo e impactó contra los bordillos viales causando que volcara sobre la ruta.

El transporte quedó varado contra vía luego del choque. (Foto: PMT)
El transporte quedó varado contra vía luego del choque. (Foto: PMT)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que el conductor estaba en estado de ebriedad tras haber aplicado las pruebas de alcoholemia.

(Foto: PMT)
(Foto: PMT)

En el lugar se realizan trabajos de limpieza dado las estructuras derribadas y las partes del automotor destruido.

El hecho obstruye un carril que conduce hacia oriente.

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