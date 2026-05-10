Conductor pierde el control y se accidenta en la Calzada Roosevelt

El vehículo quedó destrozado.
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Un aparatoso accidente se originó sobre la 25 avenida de la zona 11 y Calzada Roosvelt en la mañana del domingo 10 de mayo.
El conductor perdió el control del vehículo e impactó contra los bordillos viales causando que volcara sobre la ruta.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que el conductor estaba en estado de ebriedad tras haber aplicado las pruebas de alcoholemia.
En el lugar se realizan trabajos de limpieza dado las estructuras derribadas y las partes del automotor destruido.
El hecho obstruye un carril que conduce hacia oriente.