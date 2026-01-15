El joven que sobrevivió a un fuerte accidente

El auto de la víctima quedó con serios daños.
Un joven de 24 años sobrevivió a un fuerte accidente de tránsito ocurrido alrededor de la 1:00 de la mañana de este jueves en el kilómetro 42 de la autopista Palín-Escuintla.
Los Bomberos Voluntarios de Palín atendieron la emergencia e informaron que fueron alertados por automovilistas que circulaban por el sector.
Al llegar al lugar localizaron un vehículo tipo sedán rojo con daños en la parte trasera, así como un picop colisionado en la parte frontal.
El ocupante del sedán, quien sufrió heridas de consideración, fue identificado como Jusbin Alberto Mateo, de 24 años. Fue llevado al Seguro Social de Escuintla, donde permanece bajo atención médica.
Hasta ahora se investigan las causas del accidente, en el que podría haber influido la excesiva velocidad, informó la Policía Nacional Civil (PNC).