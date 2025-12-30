El joven que soñaba con ser chef y terminó sin vida

-

El joven también era un apasionado del deporte.

Los sueños de convertirse en un reconocido chef, se apagaron para Denilson Ronaldo Sánchez Tenas, más conocido como "Pato", quien fue asesinado en 3a. avenida y 1a. calle, de la zona 1 de Escuintla.

Según Rudy Sánchez y Blanca Tenas, padre y madre de Denilson, el joven estudiaba Hotelería, turismo y gastronomía, en una universidad privada, en la que mostraba su pasión por platillos nacionales e internacionales.

El crimen causó gran consternación en familiares y amigos, quienes manifestaron su dolor en redes sociales, en donde lo describieron como un joven disciplinado y activo en sus clases y prácticas deportivas.

Investigan crimen

La Policía Nacional Civil (PNC), informó que aún se desconocen las causas del crimen, por lo que trabajan en recabar testimonios y otros indicios que los guíen hasta los responsables del ataque.

Mientras que la población se siente amenazada ante los constantes hechos de violencia que se han registrado en ese departamento.