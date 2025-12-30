Esta es la última fotografía en la que Edgar Gadiel aparece con vida

-

El menor fue fotografiado momentos antes de desaparecer del convivio organizado por su padre.

El pasado 23 de diciembre, Edgar Gadiel, de 5 años, estaba en un convivio para trabajadores de su padre, en la finca Los Pinos, ubicada en la aldea Santa Ana Montúfar de San Juan Sacatepéquez, cuando en horas de la tarde desapareció.

Un día después, tras una larga búsqueda, su familia activó la alerta Alba-Keneth para su localización, sin embargo, el cuerpo del menor fue hallado en la misma finca donde desapareció.

En el lugar, investigadores recolectaron varios indicios que hicieron creer que se trataba de un crimen.

En redes sociales, ha circulado una imagen en donde Edgar fue visto por última vez con vida, la cual fue tomada momentos antes de su desaparición.

Esto se sabe del crimen

Marvin González, uno de los trabajadores del padre del menor, ha sido señalado de llevarse al niño durante el desarrollo del convivio, asesinarlo y dejar el cuerpo abandonado en la misma finca.

Parte de la investigación, incluyó la declaración de testigos, reconstrucción de los hechos, recolección y análisis de indicios, secuestro de videos de las cámaras de seguridad y más.