La joven universitaria que falleció en un trágico accidente

Este era su primer año en la universidad y un fatal accidente acabó con su vida.
Valeria del Rosario Ávalos Marroquín, de 18 años, murió este jueves 9 de octubre tras sufrir un trágico accidente.
La joven era estudiante de primer ingreso de Arquitectura del Centro Universitario de Occidente (Cunoc).
Según la investigación preliminar y testigos de la tragedia, Valeria viajaba como pasajera en una motocicleta que brindaba servicio por aplicación, cuando por causas desconocidas resbaló y fue atropellada por un bus de servicio colectivo.
El hecho ocurrió en la avenida Las Américas, zona 1 de Quetzaltenango.
Ambos conductores quedaron consignados y sujetos a investigaciones.
Lamentan su muerte
La División de Arquitectura y Diseño del Centro Universitario de Occidente lamentó el fallecimiento de la estudiante.
Valeria era originaria de Mazatenango, Suchitepéquez. Amigos y compañeros la recuerdan como una buena amiga y como una joven con muchos sueños y aspiraciones.