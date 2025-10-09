Versión Impresa
La joven universitaria que falleció en un trágico accidente

  • Por Jessica González
09 de octubre de 2025, 11:45
La joven falleció en un trágico accidente. (Foto: redes sociales)

Este era su primer año en la universidad y un fatal accidente acabó con su vida.

Valeria del Rosario Ávalos Marroquín, de 18 años, murió este jueves 9 de octubre tras sufrir un trágico accidente.

La joven era estudiante de primer ingreso de Arquitectura del Centro Universitario de Occidente (Cunoc).

Según la investigación preliminar y testigos de la tragedia, Valeria viajaba como pasajera en una motocicleta que brindaba servicio por aplicación, cuando por causas desconocidas resbaló y fue atropellada por un bus de servicio colectivo. 

(Foto: redes sociales)
El hecho ocurrió en la avenida Las Américas, zona 1 de Quetzaltenango.

Ambos conductores quedaron consignados y sujetos a investigaciones. 

Lamentan su muerte

La División de Arquitectura y Diseño del Centro Universitario de Occidente lamentó el fallecimiento de la estudiante.

Valeria era originaria de Mazatenango, Suchitepéquez. Amigos y compañeros la recuerdan como una buena amiga y como una joven con muchos sueños y aspiraciones.

