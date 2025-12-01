Joven peruano se vuelve viral por narrar la final de la Libertadores desde un cerro

-

La final de la Copa Libertadores dejó una historia que recorrió el mundo más allá del futbol luego de que un joven narrador peruano se las ingeniara para cubrir el partido pese a no obtener acreditación para entrar al estadio.

OTRAS NOTICIAS: Los mejores pilotos se despiden del Campeonato Internacional de Motoaceleración

Cliver Huamán, un joven peruano de 15 años conocido como Pol Deportes, decidió no quedarse al margen y buscó su propia manera de narrar la gran final de la Copa Libertadores disputada el sábado 29 de noviembre.

Subió hasta la cima de un cerro contiguo al estadio Monumental de Lima y desde allí narró el duelo entre Flamengo y Palmeiras. Con una transmisión improvisada desde su celular, relató el partido que terminó dando la vuelta al mundo.

El joven improvisó una transmisión con su celular y su relato se volvió viral. (Foto: RR. SS.)

El adolescente había viajado más de 18 horas desde Huampica con el sueño de cubrir la final. Antes de subir a la montaña, recorrió los alrededores del estadio y entrevistó a aficionados brasileños, aprovechando cada minuto previo al encuentro. Ya instalado en el punto más alto, narró jugada por jugada la final que coronó a Flamengo por 1-0.

Su video se volvió viral a nivel internacional y despertó elogios por su empeño, creatividad y determinación para cubrir un evento al que no podía acceder de forma oficial.

El joven improvisó una transmisión con su celular y su relato se volvió viral. (Foto: RR. SS.)

Impulsado por el reconocimiento, Cliver ya piensa en su siguiente meta: transmitir los playoffs del futbol peruano entre Alianza Lima y Sporting Cristal, decidido a seguir abriéndose camino en el periodismo deportivo.