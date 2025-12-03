Pentatlón moderno da más oros a Guatemala en los Bolivarianos

-

La delegación de Guatemala volvió a destacar en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025 al conquistar dos medallas de oro y dos de plata en las pruebas de pentatlón moderno disputadas este martes.

En la prueba femenina individual, Sofía Cabrera protagonizó una actuación sobresaliente al adjudicarse la medalla de oro, consolidándose como una de las figuras de la jornada. Cabrera cumplió con un rendimiento sólido en cada una de las etapas del pentatlón moderno, logrando mantener la ventaja necesaria para subir a lo más alto del podio.

La alegría para Guatemala se duplicó con el desempeño de Paula Valencia, quien obtuvo la medalla de plata, completando un histórico 1-2 para el país en la categoría femenina.

El dominio continuó en la rama masculina, donde Andrés Fernández se consagró campeón al quedarse con la medalla de oro en la prueba individual. A su vez, Juan Ochoa completó la destacada actuación nacional al obtener la medalla de plata, firmando otro podio completamente guatemalteco.

Tras esta jornada, Guatemala se mantiene en la quinta posición del medallero, acumulando ya 25 medallas de oro, acompañadas de 18 de plata y 23 de bronce, para un total de 66 preseas en la presente edición del evento.