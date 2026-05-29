Así se encuentra el tránsito en la ruta al pacifico este viernes

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Un piloto quedó atrapado en la cabina del camión y operador de grúa resultó herido.

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Durante la madrugada de este viernes 29 de mayo, un tráiler habría presentado fallas mecánicas en el kilómetro 23 de la ruta al pacífico en dirección al norte, por lo que se coordinó con una grúa para poder retirar el vehículo.

Tras varios minutos maniobrando para engancharlo, un camión se estrelló en la parte trasera del vehículo que estaba a punto de ser retirado. Hasta el momento, se desconocen las causas que hicieron que el piloto perdiera el control.

De inmediato se coordinó con Bomberos Municipales Departamentales, quienes al rededor de 45 minutos trabajaron con equipo hidráulico para poder rescatar al conductor, ya que había quedado atrapado en la cabina del camión. Asimismo, las autoridades indicaron que un operador de grúa terminó lesionado debido al impacto.

El procedimiento quedó bajo el mando de la Policía Nacional Civil debido al traslado de una persona herida, por lo que se espera a que asignen las responsabilidades correspondientes y se puedan retirar los vehículos.

Bomberos continúan laborando para rescatar a piloto y ayudante de un camión empotrado atrás de un tráiler en el km 23 CA-9 al norte.#TransitoVN pic.twitter.com/4Tfv0lem5p — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 29, 2026

Sobre el paso vehicular

Dicho accidente ha complicado la circulación de vehículos debido a largas filas de conductores que se dirigen al centro de la ciudad.

Hasta el momento se reporta que las filas llegan hasta Amatitlán. Mientras que la ruta alterna que conecta a Amatitlán con Villa Nueva por Naciones Unidas presenta fuerte carga vehicular.

El tránsito en dirección al sur también se ve complicado desde el kilómetro 21 debido a personas que reducen la velocidad para observar el accidente.

Las autoridades recomiendan salir con tiempo de anticipación y conducir con precaución.