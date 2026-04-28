Arévalo arranca con el proceso de entrevistas a aspirantes a fiscal general

-

Las reuniones con los aspirantes a dirigir la Fiscalía nacional se hacen en medio de posibles impugnaciones.

El proceso de selección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) entra en una fase clave a partir de este martes 28 de abril, cuando el presidente Bernardo Arévalo inicie las entrevistas con los seis candidatos propuestos por la Comisión de Postulación.

Las reuniones se harán a pesar de que el mismo mandatario reconoció que aún se mantiene abierta la posibilidad de impugnaciones contra la nómina.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) dio a conocer el cronograma oficial de las reuniones, las cuales se desarrollarán en tres jornadas consecutivas.

De acuerdo con la agenda, este martes el mandatario entrevistará a Gabriel Estuardo García Luna a las 15.00 horas y posteriormente a Beyla Adaly Estrada Barrientos a las 17.00 horas.

Este martes comienza el proceso de entrevistas con los seis candidatos a dirigir el #MP.



El mandatario adelantó que los acercamientos que tenga con los aspirantes no serán públicos. pic.twitter.com/EqtFKlxAQn — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 28, 2026

Para el miércoles 29 de abril están programadas las entrevistas con Carlos Alberto García Alvarado, a las 15.00 horas y César Augusto Ávila Aparicio, a las 17.00 horas.

El jueves 30 de abril concluirá el proceso con Julio César Rivera Clavería, quien será recibido a las 15.30 horas, seguido por Néctor Guilebaldo De León Ramírez a las 17.30 horas.

El Ejecutivo confirmó que las entrevistas se llevarán a cabo siguiendo el orden de puntuación obtenido por los aspirantes dentro de la Comisión de Postulación, en una etapa que busca avanzar en la evaluación de los perfiles antes de la designación final.

No obstante, el presidente Arévalo ha reconocido que el proceso aún no está completamente cerrado desde el punto de vista legal.

LEA MÁS: Postuladora del MP abre fase para recibir impugnaciones esta semana

Durante la conferencia de prensa conocida como La Ronda, el mandatario indicó que todavía se encuentra vigente el periodo en el que pueden presentarse acciones de impugnación contra la nómina.

"Estamos en la etapa en donde todavía son posibles algunas acciones de impugnación. Ha habido algunas, ya han sido descartadas por parte de la Corte de Constitucionalidad, no creemos que vaya a haber nada que afecte", afirmó el gobernante.

El presidente también dejó claro que las entrevistas no serán públicas, lo que ha generado expectativas sobre los criterios que se utilizarán para evaluar a los aspirantes.

"Usted me dice qué les voy a preguntar, no le puedo revelar qué le voy a preguntar y de una vez me adelanto para decirles, no van a ser públicas las entrevistas", sostuvo Arévalo.