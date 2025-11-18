¿Ajuste de cuentas? Triple asesinato y vehículo incendiado en Chuarrancho

La madrugada de este martes 18 de noviembre, fueron localizados los cuerpos de tres hombres con señal de violencia y un vehículo calcinado en un camino de terracería, en jurisdicción de Chuarrancho.
Autoridades de seguridad fueron alertadas por un hecho de violencia registrado en la aldea Lo de Reyes, municipio de Chuarrancho.
Los cuerpos sin vida de tres hombres con señales de violencia estaban uno sobre el otro, a pocos metros, un vehículo tipo sedán completamente calcinado.
La Fiscalía Municipal de Chinautla procesó la escena del crimen, confirmando que los tres hombres tenían heridas por arma de fuego, específicamente en el cráneo.
Según informó la Fiscalía, entre los indicios recolectados en la escena del crimen está.
- Un casquillo para escopeta.
- Una placa de circulación.
- El vehículo calcinado.
Posibles Salvatruchas
La información hasta el momento es que los tres fallecidos eran integrantes de la Mara Salvatrucha y se cree que su asesinato fue un ajuste de cuentas.
Las víctimas podrían corresponder a los nombres de:
- Wilkins Damar Arauz Tercero
- Ángel Alexander Juárez Ocheita
- Hasler Koeman Guay Aguilar
Los primeros dos, tienen antecedentes por otros hechos, incluso habían estado en prisión.