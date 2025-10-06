Juanes, Banda MS, Bacilos y más cantarán en vivo para Amazon Music

Prime Video y Twitch transmitirán en vivo el evento que celebra el legado del pop.
El cantautor colombiano, la agrupación mexicana, el trío estadounidense y la cantante venezolana compartirán escenario este 6 de octubre a las 18:30 horas, en un evento que será transmitido en vivo a nivel mundial.
Amazon Music reúne a Juanes, Banda MS, Bacilos y Elena Rose en Los Ángeles para La música nos conecta, un concierto que celebra el pop latino y su evolución a través de las presentaciones de los artistas que representan a distintas generaciones y estilos musicales.
"La música siempre ha sido el hilo que nos conecta a través de generaciones, fronteras y géneros", afirma la directora de música para Latinoamérica de Amazon Music, Rocío Guerrero.
El espectáculo busca igualar o superar la experiencia vivida en el último día de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, ofreciendo una experiencia internacional que podrá ser disfrutada a través de Prime Video, Twitch y dispositivos con Alexa.