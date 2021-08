"Juank Multivoces", el guatemalteco famoso en Tik Tok que imita a Shakira

El guatemalteco conocido como "Juank Multivoces", imita a Shakira, a Ricardo Arjona y a Homero Simpson. Su voz llamó la atención de medios internacionales como el programa "Despierta América" de Univisión.

Juan Carlos Dominguez se hizo famoso en Tik Tok por su impresionante voz parecida a la de Shakira. El guatemalteco es conocido en redes como "Juank Multivoces" y se gana la vida mostrando su polifacético timbre de voz.

(Foto: Despierta América)

"Heredé el talento de mi papá. Él cantaba y tocaba la guitarra con sus amigos en las iglesias y a mí también me gustó cantar. Al crecer comencé a hacerlo en las escuelas donde me invitaban. Interpretaba 'Pies descalzos' de Shakira y la gente me decía: 'mire, siento que cuando usted canta, el timbre de su voz se parece al del cantante que usted está interpretando, pero no presté mucha atención, como me lo seguían diciendo así empezó todo", dijo Juank en una entrevista con Soy502.

@juank_multivoces ♬ sonido original - Juank multivoces

Juank puede replicar la voz de Ricardo Arjona, los comentaristas de fútbol de los canales nacionales, Laura León, Paquita la del Barrio, Homero Simpson, Mickey Mouse y Don Francisco entre otros.

Acerca de sus inicios en Tik Tok, en abril de este año dijo:

"No tenía cuenta hasta que un amigo me instó a abrir una, empecé con la canción de Ricardo Arjona: 'Mi novia se me está poniendo vieja' ".

@juank_multivoces ♬ sonido original - Juank multivoces

Dominguez recibe mensajes con peticiones de saludos con sus voces desde México, España, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Perú, Ecuador y Centroamérica entre otros.

"Me piden tantos saludos que le cuento a la gente que no puedo responder a todos pero hago lo que puedo", agregó.

Dominguez nació en Escuintla pero vive en Salamá, Baja Verapaz.

Además de ser promotor publicitario, previo a la pandemia, hacía presentaciones en bodas, 15 años y cumpleaños. Debido a las restricciones la cantidad de shows bajó pero el imitador puede hacer presentaciones en línea o para grupos muy pequeños al aire libre.

@juank_multivoces Responder a @wildeltubbesito.cun ##fyp##parati# ♬ sonido original - Juank multivoces

@juank_multivoces Responder a @inesukas ##parati##fyp ♬ sonido original - Juank multivoces

Actualmente Juank Multivoces es uno de los tiktokers más famosos de Guatemala y recomienda a quien quiera dedicarse a ser imitador:

"En cada casa hay talento, solo que muchas personas no lo muestran al público porque les da pena o por falta de apoyo, Les aconsejo que hagan lo que sienten, que se expresen, es importante demostrar que en Guatemala hay talento, que la gente se de cuenta de su potencial sin hacer caso a las críticas", dijo Juan Carlos Domínguez.

Si deseas conocer más de su trabajo o contratarlo puedes localizar a Juank Multivoces al número 5584-1817 o en su página oficial de Facebook: Juank Multivoces.