Por supuesta falsificación: Incautan juegos, mochilas y tenis

El Ministerio Público realizó allanamientos por supuesta mercadería falsificada dentro de contenedores ubicados en el Puerto San José.
OTRAS NOTICIAS: Bus extraurbano cae en hondonada tras evitar colisionar contra un vehículo
Tras denuncias de posible mercadería falsificada, el Ministerio Público realizó tres allanamientos en contenedores ubicados en el Puerto San José.
Las investigaciones se originaron a partir de denuncias presentadas por los representantes legales de diversas marcas, quienes alertaron sobre el ingreso al país de mercancía presuntamente falsificada.
La operación fue ejecutada por La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual en la Terminal Portuaria Especializada de Contenedores y se localizaron 720 juegos, 12 mil 648 pares de tenis y 9 mil 350 mochilas.
Los productos encontrados fueron incautados y quedaron bajo resguardo como parte de la investigación en curso.