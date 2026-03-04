Por supuesta falsificación: Incautan juegos, mochilas y tenis

-

Tras denuncias de posible mercadería falsificada, el Ministerio Público realizó tres allanamientos en contenedores ubicados en el Puerto San José.

Las investigaciones se originaron a partir de denuncias presentadas por los representantes legales de diversas marcas, quienes alertaron sobre el ingreso al país de mercancía presuntamente falsificada.

Las investigaciones se originaron a partir de denuncias presentadas por representantes legales de algunas marcas. (Foto: Ministerio Público)

La operación fue ejecutada por La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual en la Terminal Portuaria Especializada de Contenedores y se localizaron 720 juegos, 12 mil 648 pares de tenis y 9 mil 350 mochilas.

Los productos encontrados fueron incautados y quedaron bajo resguardo como parte de la investigación en curso.

Los productos incautados ayudarán a fortalecer las investigaciones correspondientes. (Foto: Ministerio Público)