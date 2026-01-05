Juez decreta rebeldía contra tres por caso CHN

-

Tres acusados en el caso CHN, fueron declarados en rebeldía y se ordenó publicar sus fotografías.

El juez Mario Hichos del Juzgado Segundo Penal, decretó la rebeldía en contra de Pedro Duque, Sven Rosenhoef Greenberg y Silvia Sánchez Ochoa, los tres acusados en el desfalco al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

La petición fue presentada por el Ministerio Público, al señalar que contra los tres acusados, hay una órden de captura vigente.

El juez decretó la rebeldía y dio un plazo de 24 horas para que se socialicen las fotografías de los acusados y así puedan ser ubicados.

(Foto: MP)

La resolución del juez se dio previo a la audiencia de primera declaración de otros dos acusados, quienes se presentaron al juzgado a solventar su situación.

Se trata de Sofía del Carmen Lam López y Erick Fernando Arévalo.

El caso continúa bajo reserva, por lo que la imputación de los hechos no fue conocida.

El caso

A inicios de 2025, el Crédito Hipotecario Nacional (CH) presentó una querella en contra de funcionarios y empleados de esa entidad, por el posible desfalco de Q20 millones, por medio de la utilización de empresas de cartón y por ofrecer trámites bancarios a cambio de dinero.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado realizó la investigación y en una primera fase solicitó la orden de captura en contra de 12 personas que estarían involucradas. El 30 de octubre, ejecutó 15 allanamientos en varios lugares y reportó la captura de siete personas.

Klayber Sical, jefe de la Fiscalía, explicó la manera en que esta banda operaba y cómo logró desfalcar a la entidad bancaria a través de extrafinanciamientos.

"La forma en que fue desfalcado esta institución bancaria era a través de contratos para extrafinanciamientos, pero pudimos establecer que no se respetó ninguna de la normativa interna que obliga a los trabajadores al ofrecer este tipo de producto financiero y esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, esto contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", dijo Sical.

Las personas retiraban grandes sumas de dinero en efectivo. (Foto: MP)

De acuerdo con la investigación, las personas llegaban a retirar el dinero y la banda se los arrebataba de la mano.

"Hay 57 personas que pidieron estos extrafinanciamientos, ninguno tiene perfil económico para poder optar a esto, y trabajadores o extrabajadores de esta institución bancaria, obviaron eso y autorizaron esa cantidad, les autorizaron Q400 mil a cada uno de ellos", detalló Sical.

En los allanamientos, la Fiscalía encontró armas de grueso calibre, celulares, laptops y documentos que hace creer que en estas casas se generaban los documentos y no dentro de una institución bancaria.

Debido a que el dinero se extraía en efectivo, no hay una ruta para establecer qué pasó con el dinero, pero según Sical, en una segunda fase de investigación se determinará eso.

Se cree que parte del dinero fue usado para comprar unos 12 vehículos de alta gama, los cuales fueron secuestrados.