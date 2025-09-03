Niegan recurso al juez Najarro y confirman audiencia por posible falta gravísima

-

La Junta de Disciplina Judicial rechazó el recurso presentado por el juez de trata y confirmó audiencia por presunta falta gravísima.

La Junta de Disciplina Judicial resolvió rechazar el incidente de cuestión de competencia planteado por el juez Mario Efraín Najarro Quinteros, quien enfrenta un proceso por ocho señalamientos disciplinarios, entre ellos, un caso de presunto acoso sexual contra una practicante universitaria.

Proceso disciplinario por ocho señalamientos contra juez Najarro sigue su curso. (Foto: Wilder López/Soy502)

El juez, que ejerce en el Juzgado de Primera Instancia Penal con competencia especializada en delitos de trata de personas en Guatemala, presentó el recurso el pasado 25 de junio.

En su memorial argumentó que uno de los hechos denunciados, el número ocho, no debería conocerse por la vía disciplinaria, ya que se trata, según dijo, de un asunto penal que ya fue denunciado ante el Ministerio Público.

Junta de Disciplina confirma audiencia del proceso contra juz Najarro Quinteros para el 4 de septiembre.

Sin embargo, la Junta de Disciplina Judicial concluyó que el proceso debe continuar su curso administrativo, debido a que ya se han celebrado al menos tres audiencias previas con la participación de todas las partes procesales.

Con esta decisión, el órgano disciplinario confirmó que la audiencia continuará este jueves 4 de septiembre a las 9:00 horas, como parte del procedimiento en curso para establecer si el juez cometió una falta gravísima contemplada en el artículo 42 de la Ley de la Carrera Judicial.

Edificio de los juzgados de Primera Instancia Penal con competencia especializada en delitos de trata de personas. (Foto: OJ)

Denuncian revictimización

El proceso disciplinario en contra del juez Najarro Quinteros, continúa sin una resolución firme, más de un año después de haberse iniciado. El juez fue denunciado por ocho hechos, incluyendo uno de presunto acoso o coacción de índole sexual contra una practicante universitaria.

Sin embargo, pese a la gravedad de las acusaciones, la Junta de Disciplina Judicial ha suspendido la audiencia en al menos seis ocasiones, a pesar de que la Ley de la Carrera Judicial establece que este tipo de procedimientos deben resolverse en un plazo máximo de tres meses.

Las fechas de suspensión han sido:

6 de agosto de 2024

26 de agosto de 2024

15 de noviembre de 2024

13 de febrero de 2025

11 de abril de 2025

25 de junio de 2025

Aun cuando los denunciantes han acudido a todas las citaciones, el proceso se ha dilatado sistemáticamente. Esto ha generado señalamientos de revictimización, ya que en cada audiencia suspendida se ven obligadas a reencontrarse con el juez señalado.