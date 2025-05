Juez Fredy Orellana envía a juicio a exdirector de Informática del TSE, Jorge Santos

-

El exdirector de Informática del TSE, Jorge Santos Neil fue enviado a juicio por el caso "Corrupción Semilla".

Este miércoles 21 de mayo se desarrolló la audiencia de etapa intermedia en contra de Jorge Santos Neil, quien durante el proceso electoral de 2023, fungió como director de informática del Tribunal Supremo Electoral.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) lo acusó de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósito electoral.

El juez Orellana aseguró que había elementos suficientes para creer que cometió los delitos, por lo que lo envió a un debate oral y público.

Según Orellana, hay declaraciones testimoniales que respaldan la acusación del Ministerio Público.

La acusación

La fiscal de la FECI, Leonor Morales, aseguró que Santos Neil no cumplió con sus funciones, pues hubo anomalías en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) lo que ocasionó que el partido Movimiento Semilla fuera beneficiado.

La acusación de la FECI, además, señala que hubo ingresos de actas al TREP fuera del horario legal.

Se defiende

Santos Neil rechazó los señalamientos en su contra, aseguró que él no tenía la potestad de hacer cambios en el TREP, además que en las mesas de votación, había fiscales de varios partidos políticos.

Agregó que él no estuvo en los centros de votación sino en el centro de mando.