Niegan arresto domiciliar a OPM, pero seguirá en hospital militar

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, negó al expresidente Otto Pérez Molina el arresto domiciliar y confirmó que debe continuar en prisión preventiva.

Pese a que no irá a su casa, tampoco irá al módulo de detención del Mariscal Zavala, donde se le fue asignada su prisión preventiva. En cambio irá al Centro Médico Militar, donde fue enviado por supuestos problemas de salud.

Su estancia en un hospital

Pérez Molina solicitó a través de su equipo legal que se le concedieran medidas sustitutivas por razones humanitarias. Se quejaba de su vulnerabilidad en caso de ser contagiado por el coronavirus y enfermar por Covid-19.Sin embargo, el juez reclamó que actualmente tiene permiso para estar en un hospital, por lo que el argumento no tiene mucha validez.

El juez Miguel Ángel Gálvez realizó la audiencia bajo medidas de seguridad para evitar contagios de Covid-19.

Entre los argumentos para denegar la medida, el juez Gálvez hizo un recuento del tiempo en que Otto Pérez Molina ha pasado en el Centro Médico Militar. La suma dio como resultado un año, nueve meses y diez días, de los cuatro que ha estado en prisión preventiva.

“Por eso le digo, que las medidas son para enfrentar el hacinamiento de las unidades de prisión de libertad entonces a qué hacinamiento se refiere. Allí está tranquilo”, expresó Gálvez.

También mencionó que Perez informó que se le habilitó un espacio especial en el hospital: “Ahí tiene la atención inmediata”, le dijo el juez.

Así fue la petición

El abogado defensor de Otto Pérez, César Calderón, expuso que “estas son circunstancias extraordinarias con peligro para la vida”. Calderón mencionó que oponerse por peligro de fuga o una obstaculización, no son argumentos actuales.

“¿Qué ha cambiado? El Covid cambió al mundo y al ser extraordinario, necesita medidas extraordinarias por arriba de las procesales”, argumentó.

Dijo que su cliente ha sido calificado como una persona vulnerable por la edad (69 años), y padecer una enfermedad crónica (cardiopatía).

El expresidente tomó la palabra para decirle al juez que en el Centro Médico Militar Hospital -donde se encuentra-, se han detectado al menos dos casos de Covid-19. "Han dado dos casos positivos. Uno de ellos progresó satisfactoriamente y fue retirado y actualmente hay un caso positivo que está siendo tratado". El expresidente Otto Pérez Molina toma la palabra para decirle al juez Gálvez que en el Centro Médico Militar también hay casos de Covid.



Se solicito arresto domiciliario sin vigilancia. @soy_502 pic.twitter.com/ntn3TH2uJY — Evelyn de León (@evelynndeleon) May 12, 2020 Calderón dijo que esta audiencia se realizó dentro del proceso TCQ y no de Cooptación del Estado, en el cual el juez está recusado y el exmandatario no tiene auto de prisión preventiva.

Además de este proceso penal, Otto Pérez Molina enfrenta el caso La Línea, en el cual se espera el inicio del juicio y en el que no se le han concedido medidas sustitutivas.

MP y PGN se oponen

Leslie Rosales, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), se opuso a que se otorguen medidas sustitutivas; por el contrario, pidió que se revise si debe continuar hospitalizado por haber superado el padecimiento y porque el hospital podría ser un foco de contagio de coronavirus.

Rosales mencionó que en Guatemala el Sistema Penitenciario (SP) no ha reportado ningún caso de Covid-19 en las prisiones: “Gracias a Dios no hay ningún caso. Nuestra población privada de libertad no está en las mismas condiciones de otros países”, expresó.

Hizo ver que en la cárcel Mariscal Zavala y en el Hospital Militar no hay sobrepoblación. “¿Dónde está el hacinamiento?”, preguntó la fiscal, que se enteró en la audiencia que el expresidente se encuentra en el Centro Médico Militar.

El SP confirmó que el exmandatario ingresó en ese hospital el 20 de octubre de 2019. Rosales también dijo que “el señor Otto Pérez Molina es una persona con una situación clínica privilegiada, porque cuenta con un desfibrilador. Este aparato envía una alerta y evita una muerte súbita”.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) también se opuso. El mandatario Aldo Chapas expresó que “el Estado ha cumplido con los protocolos para evitar los contagios de Covid-19 en las prisiones”. Otto Pérez Molina está acusado por el Ministerio Público de lavado de dinero, cohecho y asociación ilícita.

En septiembre de 2015 cuando renunció por su implicación en el caso La Línea enfrentó la audiencia de primera declaración y desde esa fecha se le dictó el auto de prisión preventiva.Un año después se le implicó en el caso TCQ y Cooptación del Estado. Ha permanecido varios meses hospitalizado por diversos padecimientos. El expresidente pidió el arresto domiciliario sin vigilancia.