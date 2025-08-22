Ligan a proceso a cinco reos implicados en la toma de rehenes

-

Cinco privados de libertad fueron ligados a proceso por el motín y secuestro de agentes en la cárcel de la zona 18.

El juez resolvió ligar a proceso penal a: Jimmy Efraín Huertas, Edy Efraín Yanes Ordóñez, Edgar Alejandro Borror Ramírez, Estuardo Ulises Aguilar González y Oscar Alfonso Castillo González, acusados de los delitos de motín de presos, plagio o secuestro, homicidio en grado de tentativa, tenencia ilegal de armas de fuego y encubrimiento propio.

los acusados se abstuvieron de declarar, haciendo uso de su derecho constitucional. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los sindicados, comparecieron ante el juez por videoconferencia, mientras el Ministerio Público (MP) les informaba los motivos de su detención.

Acusados de plagio, motín y tenencia de armas: pandilleros ligados a proceso, (Foto: Wilder López/Soy502)



Según la acusación, los reos habrían participado en la retención ilegal de seis agentes del Sistema Penitenciario, a quienes despojaron de sus armas durante un amotinamiento ocurrido en el sector 11 del centro carcelario, hecho que dejó un agente gravemente herido.

La fiscal del caso detalló que el motín comenzó a las 5:45 horas del 12 de agosto, cuando los reclusos engañaron a los guardias haciéndoles creer que sacarían basura del sector.

Una vez abierta la puerta, varios pandilleros ingresaron por la fuerza, sometieron a los agentes y tomaron control del área, exigiendo el traslado de líderes pandilleros que habían sido enviados al centro carcelario Renovación 1, en Escuintla.

Los reos habrían participado activamente en la retención ilegal de seis agentes del Sistema Penitenciario. (Imagen: captura de pantalla)



Durante el incidente, un recluso identificado como Abraham Lima, de 34 años, fue herido de bala y trasladado al Hospital Roosevelt. Mientras tanto, uno de los agentes retenidos, Vitalino Ramírez Falla, también fue herido por arma de fuego en el tórax y fue llevado al IGSS, debido a la gravedad de su estado.

Además la fiscal señaló que a las 23:00 horas de ese mismo día, las fuerzas de seguridad lograron retomar el control del sector y liberar a los agentes retenidos.

Los reos despojaron a los guardias de sus armas durante un amotinamiento ocurrido en el sector 11 del centro carcelario. (Foto: Wilder López/Soy502)

Armas de fuego

El director del Sistema Penitenciario reportó la recuperación de varias armas de fuego, entre ellas algunas con registros alterados y dos con reporte de robo, una de ellas fechada el 30 de noviembre de 2020 y otra del 30 de enero de 2024

La decisión se tomó luego de que el Ministerio Público presentara los elementos que vinculan a los sindicados con los hechos registrados el pasado 12 de agosto, en el centro carcelario.