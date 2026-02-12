Juez otorga medidas a José Rubén Zamora, pero debe esperar resolución de magistrados

-

Un juez otorgó medidas sustitutivas al periodista José Rubén Zamora, pero aún no podrá salir de prisión.

Te interesa: José Rubén Zamora llega a vista pública para pelear por su libertad

Durante una audiencia de revisión de medias sustitutivas, el Juez A del Juzgado Segundo de Instancia Penal, Maximino Morales, resolvió otorgar medidas al periodista José Rubén Zamora, como parte del segundo caso en su contra.

Con la resolución del juez Morales, Zamora está próximo a salir de prisión, solo depende de la resolución que emitan los magistrados de la Cámara de Amparos y Antejuicios, quienes la semana pasada escucharon los argumentos de las partes.

En este segundo caso, Zamora es acusado de obstaculización a la acción penal y uso de documentos falsificados.

Así fue la audiencia

Durante la audiencia, la defensa de Zamora señaló que ha estado en prisión más de cuatro años, por lo tanto, de haber sido condenado ya hubiera cumplido con más de la mitad de la pena que contempla el delito. También señaló que en ese proceso, no se ha logrado llegar a etapa intermedia.

El Ministerio Público se opuso a dicha petición, pues señala que Zamora podría huir del país, pero el acusado aseguró que ya logró salir antes y estuvo en su casa, además, que se quedará en el territorio nacional hasta que logre limpiar su nombre.

Finalmente, el juez reslvió otorgar la medida al considerar que han pasado más de cuatro años en prisión con un proceso que no ha avanzado.

Las medidas autorizadas consisten en arresto domiciliar sin vigilancia, arraigo y debe firmar en el sistema biométrico cada 15 días.

Al salir, Zamora se mostró complacido con la resolución: "Es satisfactorio ver que hay señores jueces que son objetivos, me alienta, ojalá que sea la tendencia dominante de la justicia en el futuro", aseguró.

José Rubén Zamora obtiene medidas sustitutivas, pero aún no podrá salir de prisión, porque hace falta que los magistrados de la Cámara de Amparos y Antejuicios, resuelvan un amparo en definitiva.



Video: José Pos pic.twitter.com/HBFtqJDjxl — Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 12, 2026

Zamora espera que los magistrados de la Cámara de Amparos y Antejuicios resuelvan en los próximos días y le otorguen el amparo en definitiva, con lo que lograría salir de prisión.