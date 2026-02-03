José Rubén Zamora llega a vista pública para pelear por su libertad

-

El periodista José Rubén Zamora llegó a la Corte Suprema de Justicia a una vista pública relacionada con un amparo que busca otorgarle medida sustitutiva.

José Rubén Zamora llegó a una vista pública en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante la cual la Cámara de Amparo y Antejuicios conocerá los argumentos de las partes y resolverá un amparo interpuesto por el periodista, quien busca medidas sustitutivas consistentes en arresto domiciliar.

"Desde hace cuatro años, dado que soy inocente, he esperado resoluciones judiciales positivas; sin embargo, no hay que abstraerse de que estamos en Guatemala y que aquí todo es posible; vengo como siempre optimista", dijo Zamora al llegar.

La vista pública es clave, pues los magistrados decidirán si se confirma o no el amparo que ya había recibido Zamora, pero que la Sala Tercera revocó.

Zamora ha estado en prisión desde julio de 2022, mientras el proceso penal en su contra se ha atrasado por acciones legales o incomparecencias de otros sujetos procesales.

En sus argumentos, Zamora aseguró que ha sido denunciado por varios gobiernos y que nunca ha huido del país. También recordó que cuando obtuvo la libertad, respetó las condiciones y no se fue del país.

"En los casos de chantajes y tráfico de influencias, el MP no presentó pruebas y me declararon inocente. En el caso de lavado, soy inocente y la jueza dijo que el MP no pudo probar que la procedencia del dinero fuera ilícito", señaló.

Al terminar la audiencia, Zamora insistió en que ya lleva más de tres años en prisión, lo que significaría que ya pagó la pena de un delito que se le acusa, aún siendo inocente.

"Soy inocente, pero ya pagué la pena", finalizó Zamora.

Ahora, los magistrados de la Cámara Penal deberán resolver si Zamora puede salir o no de prisión con una medida sustitutiva.