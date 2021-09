Jueza Erika Aifán recuerda ataques, acoso y espionaje en su contra (video)

La jueza Erika Aifán explicó que ha sido víctima de ataques, espionaje, vigilancia y grabaciones dentro del juzgado de mayor riesgo que dirige.

En un video compartido en redes sociales, la Jueza de Mayor Riesgo "D", Erika Aifán, recordó que durante los últimos años ha sufrido ataques y acoso en su contra.

En un video, difundido en redes sociales por Red de Información contra la Impunidad en Guatemala (RICIG), se muestra un fragmento de una entrevista realizada a la jueza. En el audiovisual, Aifán menciona los ataques de los que ha sido víctima.

"Como jueza de Mayor Riesgo vivo esos ataques constantemente, he vivido infiltración de personal en el juzgado a mi cargo, quienes filtraban información. Me vigilaban, sustrajeron actuaciones y expedientes de casos de alto impacto, realizaron espionaje y grabaciones del trabajo del juzgado. Y no han sido investigados ni sancionados, penal ni administrativamente, al contrario han sido beneficiados con traslados y otros privilegios", puntualizó en el video.

Aifán menciona ha recibido amenazas de muerte, incluso contra su familia. "Muchos mensajes que atacan mi condición de mujer, de jueza, por lo cual cuento con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tampoco son implementadas de manera adecuada por el Estado", comentó.

Recientemente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron el antejuicio contra la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán presentado por el exjuez Tercero Penal, Mynor Moto, quien asegura que Aifán cometió una ilegalidad al autorizar su orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020, argumentando que gozaba de inmunidad al ser juramentado magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).